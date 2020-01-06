聚陽(1477)去年12月份合併營收為新台幣21.34億元，較前年同期減少4.9％。累積合併營收為270.48億元，年增13％。第4季單季營收為64.48億元，原預計再創歷年同期新高，但受到客戶挪訂單改船期的影響，去年4Q未能創同期高。聚陽在今年底和明年於印尼將陸續開出新產能。去年聚陽的全年成衣出貨為1450萬打。

據了解，第4季原本是聚陽傳統出貨淡季，不過，受惠客戶新品鋪貨上市拉抬，4Q營收年增達5.7％，也讓聚陽累計全年合併營收站上270億、年成長13％。

聚陽近幾年來積極調整產品結構，朝運動盤訂單增加，過去二、三年，運動盤出貨比例都以幾個百分點在增加，去年運動盤的比例預期可提高到25～30％。

聚陽表示，運動盤服飾的平均單價，基本上都會比流行盤高，去年在運動盤出貨比例提升之下，前3季營業毛利率已重新回到20％以上、達20.34％，比前一年同期提升了逾1個百分點。

今年的營運前景，以手中訂單能見度來看，今年新客戶約4～6名，這對今年上半年營運成長有正向推動。此外，印尼年底在Demak廠區的新工廠可望投產，而在2021年於印尼Solo廠區的新廠將投產，Solo廠區以平織布為主，第一階段投入資金為1050美元，其中包括土地購置，土地面積約8.4萬平方米，約三分之一個大安森林公園面積。

(時報資訊)