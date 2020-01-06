根據交通部統計，2019台灣機車市場總掛牌數來到90萬台。機車品牌KYMCO(光陽工業)連續第四年維持在30萬台的表現，在台灣連續20年銷售第一。展望2020中央補助政策，呈現油車升、電車降的趨勢，將有機會帶動七期環保新車買氣，電動機車則在新春加碼優惠激勵買氣。

2019交通部統計數據出爐，2019年12月機車總市場領牌衝上106,969輛，主要原因為消費者預期2020年政府購車補助限縮及廠商促銷優惠而提前消費帶動。

根據資料顯示，去年12月「油電大戰」仍然激烈交火；去年10月起，電動車因補助即將限縮造成搶購，惟在去年12月車市成長動能卻以燃油車22,934輛占最大宗；電動車則受燃油車排擠，市占比下滑至27%以下。

KYMCO去年銷售穩居龍頭地位，去年12月因年終促銷激勵，整體單月銷售創歷史新高，高達33,997台，市占31.8%。2019全年300,390輛，穩居龍頭地位。

2020新年開始，汰舊換新對象擴大適用四行程舊型機車，可享貨物稅減免4000元與廢車處理費300元，若指定換購七期環保新車，再享5,000元補助，總計汰舊換購七期車，獲得最高補助為9,300元，選購七期環保車搭載ABS配備者，可再享4,000元國家補助，不含車商加碼總計可獲得13,300元。

KYMCO去年12月初即搶先亮相最新七期環保車款，2020年抓住政府「油車升、電車降」5,000元補助政策大轉彎之際，特別推動全新七期車行銷加碼方案。

另外，中華汽車(2204)旗下電動機車品牌eMOVING，也在2020開春之際提出限時限量最高優惠9,000元，還可享有政府補助，不僅整體購車補助優惠不縮水，更可多賺3000元以上，對於今年被取消補助的電動機車首購族反而是最佳搶購時機。

中華車2019年率先推出符合快充公版規格的電動機車eMOVING iE125，以擁有超越125c.c燃油機車的動力操控表現，並結合在家充電與外出快速補充電力概念，獲得市場熱烈迴響。

(時報資訊)