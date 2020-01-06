距離選舉投票日只剩5天，國民黨總統候選人韓國瑜將在9號舉辦「台北凱道大造勢」，被問到會不會去參加？資深媒體人趙少康說，他會去站台支持。他並以20字口號送給韓國瑜，更提醒台灣人民，不能再讓蔡英文連任，話說完，全場來賓竟熱烈鼓掌。

趙少康今( 6日)上《Yahoo TV 》「鄉民來衝康」分析選情表示，蔡英文的票源已經穩了，她要爭取更多選民支持是不容易的，因為會支持蔡英文的都已經決定且表態了，但韓國瑜不一樣，他還有機會，現在藍營還有一些族群還在思考，要不要投韓國瑜，但綠營的終極目標就是台灣獨立。

對於有人好奇，賴清德為何造勢都不笑？趙少康說，賴就算有一千萬個不甘願，但民進黨的大旗懸張，賴就必須要歸隊。但藍營不一樣！大家看鴻海集團創辦人郭台銘跑去支持親民黨候選人宋楚瑜，這很奇怪！

郭台銘既然參加國民黨初選，怎麼輸了之後，還跑去支持宋楚瑜呢？這根本不符合多數國家政黨政治的精神嘛！但郭台銘也不管了，藍營好像每個都覺得自己是意見領袖，完全就是各行其是，民進黨則是大目標很清楚，韓國瑜必須把這些分散的支持者召回來。

話說到一半，趙少康拿起準備好的手板，分析過去2004年－2016年的中選會公布的總統大選得票率趨勢圖。他先舉2012年的投票率為74.38%， 到了2016年去只剩下66.27%，整整少了一百多萬票，2012年國民黨朱立倫+親民黨宋楚瑜的總得票也才五百四十多萬票。為甚麼藍營票加起來這麼少？很簡單，就是藍營族群不投了嘛，韓國瑜能不能把消失的一百多萬票找回來，這部分很大原因是馬政府大砍軍公教的年終慰問金(年金)及揮刀砍自家陣營的幾位要角，當時藍營就是賭氣(賭爛)， 才讓朱立倫下去。結果蔡英文上了！通通把年金給砍了，

趙少康呼籲，不投的人真的要出來投票，投給誰都可，但就是出來投票。至於，上次減少的一百多萬票是哪個陣營的票，趙少康認為，藍營的票佔多數。

直播中有網友提問，少康兄，能勸郭台銘回來站台嘛？趙少康坦言，「很難啦，很難勸，我覺得也不用勸了，他的主見很強」。

過去民進黨常說，國民黨不倒，台灣不會好。趙少康說他也有4句口號要送給民進黨，並告誡中華民國的台灣人民。「蔡英文當選，兩岸有風險；民進黨過半，台灣會完蛋」。話一出口，更引起滿堂喝采。

(中時電子報)