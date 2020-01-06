選戰倒數，新北市長侯友宜6日跨區到北市替松山、信義立委候選人費鴻泰車隊掃街，侯表示，今天有空檔就特別來幫費加油、打氣，一定要「凍蒜」，支持3號費鴻泰就OK啦。

侯友宜今午陪同費鴻泰展開車隊掃街，從松山路競選總部出發前，已有不少支持者聚集高喊費鴻泰「凍蒜」、侯友宜加油。

侯友宜表示，有財經背景的費鴻泰長年在立法院表現傑出、專業，最重要一點是費也是警眷，費的妻子是他老長官的女兒，所以和警察淵源非常深厚，也因為有這樣子的關係，又是老朋友，大家互動都很緊密，所以特地到北市為費加油、打氣。

選前侯友宜趴趴走替國民黨候選人輔選，外界驚訝他的體力相當好，侯說，因為平常就有運動習慣，每天跑幾10個小時行程，只要做得到，市政工作以外一定全力輔選，今天有空黨就特別幫費鴻泰加油、打氣，一定要「凍蒜」，他也呼籲現場選民，支持3號費鴻泰就OK啦。

費鴻泰表示，他以身為警察女婿為榮，了解警察甘苦，雙北市是共同生活圈，侯友宜是全台灣第一名的市長，盼把新北精神影響到北市讓新北市民有榮譽感。

他說，與國民黨總統候選人韓國瑜是同一個黨，同船共度、榮辱與共，如果還在分你我，就不配身為一個黨員，好的分享、壞的共同承擔，大家共同努力，松山、信義選民立委要投3號、總統2號、政黨票9號，329也就是青年節革命精神。

(中時 )