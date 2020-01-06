天晴能源公司與民雄農工簽贊助合約書，未來將每年提供100萬經費做為足球隊訓練經費。（呂妍庭攝）

天晴能源董事長葉志忠。（呂妍庭攝）

天晴能源公司與民雄農工簽贊助合約書，未來將每年提供100萬經費做為足球隊訓練經費。（呂妍庭攝）

民雄農工足球隊員在現場表演花式技巧。（呂妍庭攝）

天晴能源股份有限公司董事長葉志忠看到母校民雄農工每年都要為足球隊的經費到處奔波、找贊助，心想既然自己也長期幫忙，倒不如讓校方省點力，學弟妹也能專心踢球，在董事會支持下，今天6日天晴能源公司與民雄農工簽贊助合約書，未來將每年提供100萬經費做為球隊訓練經費。

葉志忠說，天晴是嘉義本土企業，自己也是民雄農工的校友，長期秉持取之於社會，用之於社會的心，幫助許多學校的社團和球隊，就是想善盡企業社會責任，希望從今年起贊助經費，能強化民農足球隊戰力，讓每個選手都能得到最好的照顧，無後顧之憂專注在訓練和比賽上，期望小學弟妹們未來能發光發熱，走出台灣，走向世界。

民農工校長鍾順水說，2012年，民農時任校長孫忠義任內承接嘉義縣足球三級培訓計畫成軍足球隊，成立迄今已榮獲中等學校足球聯賽五人制5座冠軍、中等學校五人制足球錦標賽6座冠軍和全國體育署盃五人制足球錦標賽6座冠軍，更有不少球員擠進國手之列，民農足球隊稱得上是國手輸送源。

由於球隊中家庭弱勢的孩子佔很大的比例，鍾順水說，每年球隊營運費高達150萬元，常常要靠募款才能維持，感謝天晴能源公司提供訓練經費，未來會善用這筆經費成就每一位孩子，讓孩子藉由體育專長考上理想大學，為自己的未來圓夢。

教育部嘉義縣聯絡處督導葉聰模指出，葉志忠是教育部嘉義縣聯絡處的總顧問，也是民雄農工的傑出校友，看到天晴能源公司對教育及弱勢孩子的協助、幫忙，「我由衷敬佩」，也樂見天晴能源能帶起企業協助教育的風潮。

6日的簽約儀式到場觀禮有前行政院雲嘉南服務中心副執行長徐文志、嘉義縣政府督學張東山、葉聰模、國立華南高級商業職業學校校長孫忠義、吳鳳科技大學校長蔡宏榮、民雄國中校長劉彥碩、平林國小校長胡協豐、民雄農工家長會蔡立會長、民雄農工校友會何慶進理事長、天晴能源及民雄農工團隊。

(中時 )