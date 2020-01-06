美國與伊朗衝突擴大，美國總統川普甚至嗆要攻擊伊朗的文化遺址，引發包括自家政府官員在內等各界撻伐，恐觸犯戰爭罪。

伊朗革命衛隊聖城旅（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）遭美軍狙殺，德黑蘭怒吼要復仇，美國總統川普4日在推特回敬，稱伊朗如敢行動，美國將會攻擊伊朗52處設施，甚至提及當中部分設施「對於伊朗以及伊朗文化而言相當高階且重要」。隔日他接受媒體採訪時，再度提到了攻擊伊朗文化遺址的可能性，他說，「他們能殺害、折磨、轟炸我們的人民，我們卻不能碰他們的文化遺址？事情不是這樣運作的。」

川普此言再度引發軒然大波，各界質疑他如果真的付諸行動，恐怕會觸犯戰爭罪。美國有線電視新聞網（CNN）報導，自蓋達組織（Al-Qaeda）2012年摧毀非洲馬利（Mali）的宗教古蹟，國際刑事法院（ICC）破天荒首次認定破壞文化器物的舉動為戰爭罪，並判處當時行動領袖馬蒂（Ahmad al-Faqi al-Mahdi）9年有期徒刑。2014、2015年間，伊斯蘭國在敘利亞境內摧毀多個重要文化遺址，迫使聯合國安全理事會於2017年做出譴責「非法破壞文化遺產，包括破壞宗教場所和文物」的決議，聯合國當時明確表明，攻擊文化地點已構成戰爭罪。

針對川普的爭議言論，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周日為他緩頰，並且不願正面回應媒體提問會否攻擊文化遺產，蓬佩奧稱，「我們會用符合法律的方式勇於保護美國利益，我們一直以來都是這麼做的，川普總統的推特並沒有偏離這項宗旨。」

對此，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的主要軍事顧問德甘准將（Hossein Dehghan）痛批川普的推文「可笑且荒謬」，更稱，如果美國敢攻打伊朗的文化遺址，他可以確定任何美軍、美國政治中心、軍事基地、軍艦等都不會安全。

前美國駐北大西洋公約組織（NATO）大使、國務次卿勃恩斯（Nicholas Burns）指出，川普政府支持2017年聯合國譴責攻擊文化地點的決議，他評論川普的威脅「不道德、不美國」。

川普的攻打文化地點說也引起國內不滿，2名美國官員向CNN透露，川普政府中大部分官員都反對攻打伊朗文化遺址，官員說，「歷史證明，攻擊能賦予文明意義的地點不僅不道德，還對自己不利」，不過其他消息來源則表示，目前沒有跡象顯示川普會攻打伊朗的文化遺產。

(中時電子報)