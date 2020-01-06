摘星青年黃佐程「我的祕密基地」，在勞工局輔導下，申請紙迷宮組成結構的新型專利，讓創意獲得專利保護。（台中市府提供、盧金足台中傳真）

台中市府勞工局推動「摘星青年、築夢台中」創業基地進駐計畫，不僅讓創業青年在光復新村、審計新村及摘星山莊3處青創基地蓬勃發展，今年更加入創新人才培育模式，包括輔導創業青年建立品牌，並協助青年發揮創意，將研發成果轉化為具體的專利商標等智慧財產權，創造更大競爭力。

進駐審計新村的摘星青年林杰妤，與創業夥伴以自身設計專長，用新一代的視角，重新詮釋傳統鐵窗花元素，轉化為各項生活文創商品，展現舊時代物件的細節之美。

架上的產品，從設計、捏製、燒窯、販售全都自己來，盼延續過去鐵花窗師傅的純手作職人精神；為保護自身創意，他們特別申請新式樣專利，目前已擁有4項專利。

勞工局指出，林杰妤創立的「布菈瑟」，將傳統鐵花窗的鉚接轉折特色，延伸到餐具設計上，利用過去鐵工拗製轉折技法來凸顯舊有韻味，讓餐具也能融進文化意象；另一項創意則是讓每片窗花圖紋隔熱墊以磁鐵相吸，組合而成的圖案就像鐵花窗景的延伸，繞富韻味。

另一名已期滿離駐的摘星青年黃佐程，先前在光復新村建立推廣瓦楞紙童遊的創新親子遊戲空間品牌「我的祕密基地」，也在勞工局輔導下申請紙迷宮組成結構的新型專利，讓創意獲得專利保護。

黃佐程運用溫暖樸實的瓦楞紙材，讓孩子在父母的陪伴下，透過「做中學」打造屬於自己的秘密基地，更讓孩子在遊戲過程與親子互動中，訓練科學結構與色彩美學概念。

黃佐程表示，因為具規模的公司對獲得專利的團隊更持肯定態度，因此專利通過後，對他的業務推動有許多幫助；他認為，掌握自身核心，以差異化創造價值，是品牌創業的重要元素，而專利的取得即是其中一個方式，很感謝市府團隊的輔導與協助。

勞工局長吳威志指出，台中市現有光復新村、審計新村及摘星山莊3處青創基地，未來將增加第四市場等既有空間，逐步擴大基地規模；摘星計畫除提供獎勵補助、營運輔導、產業媒合等，也加入創新人才培育模式，藉由短、中、長期培力輔導，協助青年培養多元創業知能，提升創業各階段面臨問題的解決能力。

(中時 )