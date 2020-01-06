依據環保署空品資訊，6日空汙移至北部，台灣西半部大氣擴散條件差，幾乎全籠罩在空汙之下，上午九點環保署77個空品測站有36個呈現橘色等級，12個縣市空品不良，台中市空品也達橘色提醒，，昨日預警成果經統計，配合調整製程、自主減降廠家計21家，市府持續執行各項空氣品質不良應變措施，提醒市民出外配戴口罩，做好防護措施。

環保局表示，未來2天空品不佳，市府已啟動預警二級應變，教育局透過平台通知及預警各級學校將戶外作息課程調整為室內，昨日並提前通知前30大固定汙染源自主降載、營建工地加強道路洗掃街作業、出動各區稽查人員加強汙染稽查、制高點稽巡查露天燃燒、執行高汙染車輛查緝，加強怠速熄火及搭乘大眾運輸宣導等，以減緩空品持續惡化，並橫向通報各局處周知所屬機關學校單位配合執行防制措施、調整戶外作息。

昨日預警成果經統計，配合調整製程、自主減降廠家計21家，包括文山垃圾焚化廠、中港砂石、中龍、中聯台中廠、中聯南堤廠、大鈿彩藝、中聯油脂台中港廠、味丹沙鹿第一工廠、台灣玻璃台中廠、台灣玻璃台中廠平板三廠、祥祐、中美和、正隆后里廠等，其中正隆后里廠配合氣電共生製程配合停機未操作。

環保局表示，空氣品質受氣象條件影響大，有較大不確定性，將持續監控空氣品質並執行對應等級應變作為；提醒民眾隨時注意空品狀況，敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，請減少劇烈活動，宜避免在戶外長時間活動，必要時應戴上口罩。

(中時 )