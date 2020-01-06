文化大學今天召開董事會，全部10個董事中，雖有7人出席，但有2人未簽名，因此實際上是5人開會，由於未達法定開會人數，因此今天流會，未選出新董事長。

今天到達董事會現場有6位董事，分別是黃有良、陳樹、彭誠浩、王寶輝、金榮華及張冠群，另袁興夏則透過視訊與會，不過因為彭誠浩及王寶輝未簽名，因此實際與會人數是5人，未過半數，導致流會。

文化大學董事長張鏡湖去年底過世後，誰要接任受到關注！據了解，文化大學董事會10個成員中，目前分成兩派，一派是屬於家族派，包括張海燕（張鏡湖之女）、彭誠浩、白省三、王寶輝及蔡政文等5人，另一派則是要將文大推向「公共化」的改革派，5個成員分別是黃有良、金榮華、陳樹、張冠群及袁興夏。

在這兩個陣營中，由改革派黃有良召集的董事會今天召開，不過卻流會；另外，張海燕也召集在1月13日開董事會。如果兩派僵持不下一直選不出新董事長，依《私校法》規定，將由教育部指派。

今天召集會議的黃有良指出，去年2月1日《財團法人法》正式上路，對董監事行為的要求與限制更明確；財務與業務也需要透過更透明的內控及會計制度。這次董事會希望促成董事會組織與內控機制的改革，以跟進《財團法人法》的精神。

改革派發表聲明指出，私校是「公共財」，不屬於家族，但家族董事會、家族世襲化，卻是台灣最常見的現象，與台灣民主發展的的節奏背道而馳。他們希望促成文大走向「公共化」，而這次董事長改選，正式最適切的時機。

黃有良表示，今天出席董事會的人有達成一些基本共識，那就是未來董事長及董事都要有任期制，用人、用錢也要制度化，如果另外一派的人也認同這樣的主張，雙方很快可以共同召集董事會，選出新董事長。

據了解，張海燕也召集在1月13日召開董事會，但因為教育部要求要有7個董事共同召集，因此預估也開不成。因此，董事們希望可以凝聚共識後，再來開董事會選出新董事長。

(中時 )