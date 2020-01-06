澎湖海巡隊強勢登檢，查扣大陸籍油料補給船「宏盛787號」，人船押回偵辦。（澎湖海巡隊提供／陳可文澎湖傳真）

年關將近，大陸漁船越界捕魚猖獗，6日清晨澎湖第八海巡隊於澎湖七美海域查獲越界作業的大陸籍「宏盛787號」油料補給船，船上庫存油料4噸，6名船員及船一併押回偵辦。

大陸漁船越界屢勸不聽，因應東北季風鋒面南下，澎湖海巡隊結合艦隊分署台南艦加強海上部署綿密警網遏止歪風；6日清晨6時40分許，巡防艇PP-10061與巡防區雷達監控發現在七美西南23.7浬處海域大陸籍油料船「宏盛787號」形跡可疑。

澎湖海巡隊指出，現場研判「宏」船疑似正在等待大陸船舶進行駁油，海巡人員多次廣播驅離，「宏」船肆無忌憚拒絕停船蛇行倉皇逃逸，巡防艦艇立即追上以優勢警力強靠登檢。

初步查證「宏盛787號」大陸及油料船是專門幫大陸漁船加油的海上油料補給船，船上還庫存油料約4噸，隨即將胡姓船老大等6名船員及陸船押回馬公港留置調查。

澎湖海巡隊表示，後續全案將依「兩岸人民關係條例」及採取沒入、罰鍰、留置等執法手段予以嚴懲，同時配合衛生所、疾病管制署及防疫檢疫局人員進行全船消毒作業，以防堵非洲豬瘟入侵澎湖地區。

澎湖海巡隊強調，「護永專案」勤務將持續執行中，未來大陸油料補給船將列為查緝重點，切斷大陸漁船補給途徑，減少滯留海域作業時間。

(中時 )