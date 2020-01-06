勇士總教練科爾(Steve Kerr)在推特對近期的伊朗事件發表評論：「我這輩子學到一件事，只要講到戰爭，就不能夠相信政府的說法。強生與尼克森在越戰時撒謊，布希和錢尼對伊拉克的毀滅武器撒謊。現在潘斯又謊稱蘇雷曼尼(遇害的伊朗將軍)是911事件的涉案者。」
此話一出很快被批得體無完膚，網友紛紛在推特嘲笑他對於香港事件的軟弱，「你研究完了嗎？現在可以發表你對香港的高見了吧。」儘管這兩件事並不相干，科爾仍然因為沒幫香港說話而遭砲轟(還被總統川普點名)，他現在講的話也沒人聽了。
科爾於黎巴嫩出生，幼時在中東長大，父親被捲入當地內戰而喪命。科爾不是隨口評論，他是有感而發，不希望美國此舉引發戰事。美國國內也有不少人支持科爾的看法，女演員Rose McGowan更是公開向伊朗道歉：「52%的美國人只渴望和平，我們誠摯地道歉，請不要殺我們。」
不過該位女演員也被罵得很慘，畢竟美國國內仍有一股很強的聲音，認為只要不幫香港或是不支持美軍開打，就等於是對大陸和伊朗下跪投降了。所以有球迷勸科爾還是專心在籃球上，「先幫勇士擺脫墊底困境再說。」
(中時電子報)
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