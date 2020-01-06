One thing I've learned in my lifetime is to not believe our government when it comes to matters of war. Johnson and Nixon lied about Viet Nam. Bush and Cheney lied about WMD's in Iraq. Now Pence is lying about Iran/Soleimani's supposed involvement in 9/11. https://t.co/jm3oex867A — Steve Kerr (@SteveKerr) January 3, 2020

勇士總教練科爾(Steve Kerr)在推特對近期的伊朗事件發表評論：「我這輩子學到一件事，只要講到戰爭，就不能夠相信政府的說法。強生與尼克森在越戰時撒謊，布希和錢尼對伊拉克的毀滅武器撒謊。現在潘斯又謊稱蘇雷曼尼(遇害的伊朗將軍)是911事件的涉案者。」

此話一出很快被批得體無完膚，網友紛紛在推特嘲笑他對於香港事件的軟弱，「你研究完了嗎？現在可以發表你對香港的高見了吧。」儘管這兩件事並不相干，科爾仍然因為沒幫香港說話而遭砲轟(還被總統川普點名)，他現在講的話也沒人聽了。

科爾於黎巴嫩出生，幼時在中東長大，父親被捲入當地內戰而喪命。科爾不是隨口評論，他是有感而發，不希望美國此舉引發戰事。美國國內也有不少人支持科爾的看法，女演員Rose McGowan更是公開向伊朗道歉：「52%的美國人只渴望和平，我們誠摯地道歉，請不要殺我們。」

不過該位女演員也被罵得很慘，畢竟美國國內仍有一股很強的聲音，認為只要不幫香港或是不支持美軍開打，就等於是對大陸和伊朗下跪投降了。所以有球迷勸科爾還是專心在籃球上，「先幫勇士擺脫墊底困境再說。」

網友嘲笑科爾和NBA沒有骨氣。(摘自推特)

(中時電子報)