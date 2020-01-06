奇力新(2456)集團2019年12月合併營收為13.5億元，月成長1.6%，較2018年同月成長12.06%；由於缺工狀況持續，且訂單穩定成長，目前奇力新旗下旺詮已暫停接單觀察一到兩週，奇力新預估，第1季電阻營收將優於去年同期，加計電感及飛磁，今年第1季整體營收有機會優於去年同期。

奇力新集團產品涵蓋電感、旺詮電阻及飛磁，其中電感約佔公司營收70%，晶片電阻約佔20%，飛磁約佔10%；受惠於缺工及訂單穩定成長，晶片電阻處於供不應求，而電感產品出貨穩定，讓奇力新集團去年第4季業績淡季不淡，2019年12月合併營收為13.5億元，月增1.6%，年成長12.06%，累計2019年第4季合併營收為39.9億元，季減4.18%，累計2019年合併營收為158.7億元，年減9.58%。

就個別公司來看，在電感部分，奇力新去年12月營收為5.32億元，月成長4.2%，年成長31.23%，美磊去年12月營收為2.54億元，月成長8.71%，年成長20.27%，美桀公司去年12月營收為1.38億元，月成長1.16%，年成長21.03%，若累計奇力新、美磊及美桀3家電感去年12月營收，較去年11月成長4.9%，年成長26.4%。

奇力新表示，受惠於手機需求，Mini Molding Choke訂單穩定，NB客戶群脫離Intel IC缺貨，已回至正常供貨軌道，帶動大尺寸Molding需求逐步提升，整體產品接單力道較往常電子淡季強勁，因應市場變化需求提升，產線亦加速自動化生產效率，並針對訂單滿載產線積極進行擴產計畫，以滿足客戶需求為目標。

在晶片電阻的旺詮部分，旺詮去年12月營收為3.13億元，不受年終盤點影響，月增3.24%，但年減12.96%，奇力新表示，旺詮去年12月接單動能如預期持續增加，相關5G及手機族群需求大增，庫存水位創今年新低點，為因應大量訂單需求，公司逐步提升產能稼動率，但因市場人力短缺無法短期內急遽拉升稼動率，公司目前出貨以重要客戶及ASP分類配貨優先，並暫停接單觀察一到兩週，隨著電阻市場需求逐步回溫，第1季看起來不錯，公司將積極持續增加產能稼動率以滿足客戶需求，預估今年第1季會比去年同期好。

在飛磁方面，受歐美假期及車市淡季影響，飛磁去年12月營收為1.12億元，月減22.24%，年減1.5%，不過飛磁預估谷底已現，去年12月接單動能已大幅提升到2.19億元，產線持續不斷提升設備效率，降低成本提升競爭力，以迎接歐美車市逐漸復甦。

展望第1季，奇力新表示，第1季晶片電阻營收可望優於去年同期，電感可望與去年同期持平，飛磁因去年同期基期較高，預估將低於去年同期，整體來看，今年第1季因晶片電阻需求強勁，且電感業績穩定，第1季業績有機會優於去年同期。

(時報資訊)