今天是遠東航空發薪日，遠航董事長張綱維下午發給員工一封信，表示因為資金資遭到銀行凍結，無法發放薪水，但已有知名國內企業主位於香港的境外投資公司國采物聯股份有限公司向民航局提出投資意向書，預計本周內可以完成協商。

信中指出，因為資產遭到合作金庫凍結，不得以需延後給薪，待雙方議定合約，投資人承諾近期代墊薪資。

全文如下：

致全體同仁：

首先感謝各位同仁自公司於去年12月13日以來，在公司財務困難情況下仍堅守崗位，每日準時到班以維持公司正常運作。

因集團及張董個人資產與投資部分受到合庫銀行查封，致公司資金受嚴重影響，原訂今日發放12月之薪資，故不得已須延後給薪，造成員工不便，尚請見諒。

本公司正與國內知名財力雄厚企業主位於香港的境外投資公司磋商投資合約細節，並保障員工工作權及薪資，預訂於本週內將可完成。投資人已明確表達投資意願，亦肯定本公司同仁堅守工作崗位為復航持續準備的努力，目前只待雙方議定合約內容據以執行，並承諾將於近期代墊薪資，以保障員工應有權益，安定士氣。

公司未來前途仍充滿樂觀，由衷感謝各位的不離不棄，為遠航復航持續做好準備，相信在新的經營團隊進駐下，持續強化飛安、提升服務品質，重拾主管機關及消費者對遠航的信心與信賴，期待與各位共同打拼，讓遠航開春喜迎高飛，業績蒸蒸日上。

(工商 )