受中東局勢影響，滬深兩市6日小幅低開，隨後三大指數全線走高翻紅，其中汽車、農業類股積極帶動創業板走強。截至收盤，滬指報3,083.41點，跌0.01％。深成指報10,698.27點，漲0.39％；創業板指收報1,859.82點，漲1.3％。從盤面上看，轉基因、特斯拉、石油類股居漲幅榜前列，機場航運、銀行、白酒類股居跌幅榜前列。

(工商 )

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