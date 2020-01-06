滬指收挫 創業板漲逾1％ 16:022020/01/06 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受中東局勢影響，滬深兩市6日小幅低開，隨後三大指數全線走高翻紅，其中汽車、農業類股積極帶動創業板走強。截至收盤，滬指報3,083.41點，跌0.01％。深成指報10,698.27點，漲0.39％；創業板指收報1,859.82點，漲1.3％。從盤面上看，轉基因、特斯拉、石油類股居漲幅榜前列，機場航運、銀行、白酒類股居跌幅榜前列。 (工商 ) #類股 #創業板 #前列 #航運 #銀行 也許您會感興趣 推薦閱讀 駿懋網路銀行系統爆故障 08:452020/01/02 財經 銀行新春推新戶優利活儲開跑 年利率1.68％、推薦開戶獎金168元 16:042020/01/02 財經 第一藝術空間展出「珍藏」林宗賢創作展 19:422020/01/02 財經 接軌國際零距離 一銀打造有溫度的「雙語分行」 20:012020/01/02 財經 台銀新承作之中小企業、小微事業共新增4,536戶 09:062020/01/03 財經 涉吸金33億 夏于喬父親被依銀行法起訴 11:122020/01/03 社會 A股兩大指數開盤小漲 11:042020/01/03 財經 富蘭克林華美投信：籌碼面游資浮動 短線留意漲多壓力 17:022020/01/03 財經 《盤中解析》美伊對峙，「萬二」不保 11:422020/01/06 財經 《盤後解析》雙王帶頭殺，重挫157點 14:322020/01/06 財經 財經熱門新聞 驚！陸地下外匯平台爆雷 170萬人遭坑殺4千億 - 財經 步步驚心 美股崩跌的六大凶兆 - 財經 陸經濟面臨2大挑戰 學者警告：老百姓不存錢了 - 財經 瘋搶台積電5奈米！華為輸了 最大咖恐是… - 財經 川普錯殺北京？他爆貿易戰打這國會更好 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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