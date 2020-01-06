王瞳、馬俊麟因合拍《大時代》時被爆假戲真做，馬妻梁敏婷因不爽王瞳與老公過從甚密，以侵害配偶權提告並求償400萬元，6日下午於士林地方法院民事庭進行第二次開庭，但雙方當事人都沒有到場。在兩女分別透過律師再一次交手前，因不倫戀遭民視停工3個月的馬俊麟也傳出「解凍」，民視節目部事業群副總許念台證實馬俊麟將於農曆年前重回他被換角《多情城市》！

馬妻告王瞳開庭ing。（資料照）

解禁消息一出，馬俊麟今天頻頻在IG發出限時動態，一早8點多發了一對雙胞胎萌兒影片，寫著「不想上班」，9點多又po出早餐照，分享他的早餐內容包括「雞胸肉、鮪魚蛋餅、荷包蛋與無糖豆漿」，也發了一張健身背影照，從調整飲食到積極健身，看得出他似乎正在為復出螢光幕積極做準備。但他後來又發了一句「多情？？？？？？」並附上黑人圖案，彷彿對自己是否即將回歸《多情城市》也抱持疑問。

許念台表示，馬俊麟應該會在農曆年前進棚，感情線現在則還沒安排，會看之後劇情走向，劇中他將飾演王中皇的兒子，是個落魄藝術家，角色並非之前謠傳的美國留學第二代。被問是否擔心觀眾觀感，許念台說，先前風波已經告一段落，馬俊麟的態度是尊重公司安排。外傳馬妻梁敏婷曾為老公求工作？許念台則低調否認。梁敏婷昨天也在IG發「求情？？？？？？？」並附上一個黑人圖案，等於否認此說。

民視8點檔《多情城市》近來傷兵頻傳，繼飾演渣男「劉加烈」的潘柏希在元旦出外景騎車受傷，造成脊椎骨凹陷，需1個月時間復元，飾演「楊成皓」的王凱也因膽囊結石發炎，痛到二度停棚無法拍攝，將暫時離開劇組休養身體。《多情城市》臉書討論區日前突然出現「請問如果馬俊麟回來演，你們還會看嗎？」主題，結果多數網友都支持，但也有少部分反對，質疑他「戲裡戲外都分不清楚，演什麼演」。

(中時 )