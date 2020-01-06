台中松柏漁港5日發現一隻死亡海龜，海巡署中部分署第三岸巡隊人員至現場處理。（第三岸巡隊提供／陳淑娥台中傳真）

台中松柏漁港5日發現一隻死亡海龜，海巡署中部分署第三岸巡隊人員抵達現場，經測量該海龜體長約90公分、寬約60公分，6日經中華鯨豚協會初步確認為瀕危赤蠵龜，死亡原因待釐清中。

第三岸巡隊表示，5日下午3時許，松柏安檢所守望哨前方約200公尺處發現疑有死亡海龜，前往處置確認已無生命跡象，經測量後，海龜體長約90公分、寬約60公分。

今日上午11時許，中華鯨豚協會派員至現場，初步確認品種為赤蠵龜，於現場完成初步清理後，搬運帶回海洋大學釐清死亡原因及進行研究。

第三岸巡隊指出，該隊平時積極投入海洋生態保育及海洋事務相關工作，若民眾於岸際發現鯨豚或海龜等其他海洋生物有受傷需救護情事，請立即撥打118海巡報案專線，該署將立即派員馳赴救援，以共同維護海洋生態。

第三岸巡隊表示，赤蠵龜又名紅海龜或大頭龜，是蠵龜科蠵龜屬唯一個種，大部份都在鹽水及河口棲息地生活，屬雜食性海龜，有著大而有力下顎，主食是以底棲無脊椎動物，其幼時天敵較多，繁殖率很低，被國際自然保護聯盟列為瀕危動物。

(中時 )