韓籍左投金廣鉉成功加盟紅雀，不過同樣是韓國頂尖棒球選手，金宰煥卻直到入札期限最後一刻，都沒有球團願意簽下，確定挑戰大聯盟失敗，將續留斗山熊，而經紀人則改口本來就是今年底才要挑戰，因此今年失敗也沒關係。

金廣鉉與金宰煥都是去年12強棒球賽韓國隊班底，不過左投金廣鉉幸運獲得紅雀隊青睞，以2年800萬美元加盟，不過金宰煥卻乏人問津，入札期限到美國時間1月5日下午5點前（台灣時間6日早上6點）截止，確定沒有球隊接觸，挑戰大聯盟失敗，而他過去曾有使用禁藥的「黑歷史」，被認為是大聯盟球隊卻步的原因之一。

金宰煥是2018年韓職的年度MVP，當年狂敲44轟、133分打點的猛打成績，不過相較之下去年成績大幅下滑，僅敲出15轟、91分打點，打擊率2成83。

而金宰煥的經紀公司則表示，其實都有球團持續接觸，雖然最後沒有好消息，不過金宰煥本來就是要今年底才挑戰，這次算提前申請，就算失敗也不過回到原本的設定而已。金宰煥若想再挑戰大聯盟，根據規定最快要到今年11月，才能再次提出申請。

(中時 )