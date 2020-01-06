嘉義縣第10屆立法委員選舉電視公辦政見會第二場6日在世新電視台登場，下午第一選區4位候選人發表，由統促黨黃奕瑄、喜樂島聯盟黃俊雄、民進黨籍蔡易餘、國民黨籍王啟澧依序闡述政見。蔡易餘細數4年爭取的建設及未來規畫、王啟澧也詳述未來要推動的政見，此外，兩人也在鐵路高架化水上段及同婚議題上針鋒相對。

蔡易餘從小英政府上台後整體經濟提升、減稅有感等惠民政策談起，再說到自己爭取硬質玉米爭取運費補助及契作獎勵金、解決養殖業國有土地問題、爭取國中小PU跑道、風雨球場等政績，蔡易餘也提到，為了提升嘉縣運動風氣，未來還要爭取設置海區國民運動中心。

除闡述政績、政見外，蔡易餘針對鐵路高架化水上段改做車站大平台解釋，因調度場在水上，因此實質高架化僅1.1公里效益不足未通過，且調度場決定的時間就在2009年10月，時任鄉長的王啟澧沒有反對，才讓水上無法做高架化；同婚議題上蔡更質疑王不敢連署當選後廢除專法，跟吳斯懷一樣「沒有中心思想」，還喊出「支持王啟澧就是支持吳斯懷」等語，炮火猛烈。

王啟澧表示，自己宣布參選後成功爭取公糧收購補助、恢復硬質玉米運費補助、爭取養殖用電優惠等，未來若當選要推動農漁產品賣出去、深化長照據點、推動幼教幼托免費、爭取學貸利息全免、捍衛警察執法尊嚴、強化消防設備更新、檢視能源轉型政策等政見。

鐵路高架化水上段一事，王啟澧表示，水上高架化未納入施作就是2016年定案的，當時從總統、立委、縣長到鄉長都是民進黨執政，質疑民雄通過、水上未過是不是因蔡易餘爭取不力；王啟澧也批蔡易餘上次政見會說到自己「恐同」等言論，是為了減緩因推同婚專法引起的地方選民反彈，至於自己的立場從頭到尾皆一致沒有改變。

(中時 )