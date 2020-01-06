民進黨立委李俊俋、余宛如、李麗芬今日於立院黨團辦公室召開記者會，譴責國民黨提名總統候選人韓國瑜日前評論黑鷹直升機失事是台灣中邪，這樣的說法不僅在消費國殤，也是造謠。

李俊俋表示，韓國瑜日前在桃園造勢活動上，說上周的黑鷹事件發生參謀總長罹難的不幸事件，是「國運不昌隆」、「台灣中邪」等言論。

李俊俋指出，國民黨台南立委候選人蔡淑惠也宣稱黑鷹事件是因為蔡英文總統和民進黨公職站路口拜票導致。以上種種言論，算不算是造謠？

余宛如說，不希望國民黨選舉為造謠而造謠，而台大教授蘇宏達詆毀外交部，還誣指故宮要封館三年，都不是事實，台大校長管中閔還說要捍衛言論自由，希望國民黨不要傷害言論自由的價值。

李麗芬指出，2018年時國民黨南投縣黨部造謠高雄美濃、旗山的香蕉被亂丟，2019年國民黨台南市黨部主委謝龍介說200萬斤的文旦被丟到水庫，這些都是造謠。

李俊俋也針對記者提問回應，「叛國說」後，民進黨立委林靜儀並沒有躲起來避風頭，而是怕行程主題失焦，且表示國民黨為選舉會拿此事大做文章，但認為不會影響選民的投票意向。

(中時 )