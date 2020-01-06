台灣彩券上周才推出「2,000萬超級紅包」等5種新款新春刮刮樂，已有二位幸運兒刮中100萬元！

台灣彩券表示，根據投注行通報，這二位幸運兒分別住在桃園市蘆竹區及彰化永靖鄉。

據桃園蘆竹區「一定發彩券行」指出，這位刮中100萬元的幸運兒是該店男性熟客，年紀約40多歲，每個月大約會到投注站光顧3~4次。「2,000萬超級紅包」上市當天，店員才剛去銀行批完刮刮樂回到店裡，這位客人進到店內看到「2,000萬超級紅包」刮刮樂時即很興奮地跟店員說，他已經等很久了。於是買了2張試手氣！

刮到一半，這位客人感覺好像刮中大獎，馬上請店員幫忙看，果真這位男士刮中100萬元。這位得主還告訴店員說，這是他第一次中那麼多獎金！「這麼多錢一定要藏好，千萬不能讓老婆知道，免得被沒收！」 另一位刮中百萬幸運兒是在彰化縣永靖鄉「永福彩券行」買「2020向前行」即刮中頭獎100萬元。永福彩券行說，這位幸運兒是位婦人，年紀約40歲，也是該店的常客，每周都會來買2~3次彩券。刮出大獎當天，客人看起來臉色紅潤！並向店員表示，有位算命師說今年是她的大運之年，財位就在家門口南方！但今年都快結束了，她想趁今年結束之前要趕快來買刮刮樂，於是到家門口南方的彩券行試試手氣!

永福彩券行店員推薦這位客人買新上市不久的刮刮樂，因為那時是下午17:50，這位客人她決定買「2020向前行」的17號和50號。一刮果真中獎了，原先這位客人以為是中10萬元，後來請店頭再看一遍後發現是刮出頭獎100萬！ 台灣彩券表示，上周推出5種新款的刮刮樂，百萬元以上獎項有100萬元（含）以上獎項共有523個是歷年最多的一次，目前仍還有500多個，百萬元以上的大獎等著民眾刮出。

(工商 )