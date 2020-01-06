你挑選手機時，都以什麼為考量？價格、相機表現、作業系統，還是性能跑分？知名跑分軟體稍早之前公布了6支在跑分軟體運作時試圖「作弊」的手機，清一色全屬中國大陸品牌手機。這些被點名的手機，都無法在整體資料庫中找到最終的跑分結果，算是面臨一個相當嚴厲的處罰。

目前在 Geekbench 官網中，可以由高到低查詢各款手機在 Geekbench 跑分軟體中單核心、多核心項目跑分的結果，但是有七款手機被指出，在跑分軟體運行時會以執行一個人工模式，讓跑分軟體執行的結果不符合現實使用中的情況，因此被剃除在整體跑分資料庫之外。被點名的六款手機分別是：(1)華為 Mate 10；(2)華為 Mate 10 Pro；(3)c華為 P20；(4)華為 P20 Pro；(5)華為 Honor Play；(6)OnePlus 5。根據其他網站報導，原本華為 2019 下半年旗艦機 Mate 30 Pro 5G 也名列在中，不過根據官網更新的資訊，這一款手機已經被排除在名單之外。被點名的六款手機中，華為占了 5 款，OnePlus 則有 1 款。

Geekbench 跑分網站點名作弊手機，6款中有5支都是華為手機。(摘自Geekbench官網)

說到「作弊」，華為品牌事實上有不少黑歷史。華為之前在行銷 P8、P9 手機時，都在宣傳期間被發現用單眼相機所拍的照片來試圖蒙騙消費者，最近一次則是發生在 2018 年 8 月份 Nova 3/3i 系列在埃及行銷的期間。

最後，做為參考，跑分並非唯一一個能用來評量手機性能表現的指標，而僅能算是一個參考指標，手機電池續航力、相機表現、螢幕、音效等，都是可以用來衡量手機實際表現的面向。不過仍舊是有不少消費者會將跑分用來作為選機的重要參考指標，這也就是為什麼至今還有手機廠商會在跑分軟體運行時嘗試作弊的原因之一。

(中時電子報)