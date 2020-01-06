莎莉賽隆身一襲DIOR單肩高級訂製服搭配Tiffany珠寶，展現優雅時尚。（Tiffany提供）

米雪兒威廉絲穿LV禮服搭Tiffany珠寶，全是出自LVMH集團旗下精品。（Tiffany提供）

Zoey Deutch穿FENDI連身褲裝禮服搭Harry Winston珠寶，廣受好評。（Harry Winston提供）

史嘉蕾喬韓森穿Vera Wang大紅色禮服搭寶格麗珠寶，驚豔全場。（美聯社）

各家珠寶品牌在今年金球獎紅毯暗中較勁，從中不難發現精品集團傾旗下各大精品之力，提供女星從頭到腳的「包套服務」，展現集團掌握豐富資源的龐大實力。其中以甫加入LVMH集團的Tiffany珠寶最為積極，一口氣贊助莎莉賽隆、瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）、米雪兒威廉絲等女星，並聯手LVMH集團旗下精品提供服裝、鞋子等配件，可說是卯足全力。

其中莎莉賽隆身一襲DIOR單肩高級訂製服搭配Tiffany珠寶，展現優雅尊貴的女神風範，米雪兒威廉絲則以Louis Vuitton單肩禮服搭配Tiffany珠寶，無不是LVMH集團旗下的品牌。

海瑞溫斯頓（Harry Winston）也不遑多讓，珍妮佛羅培茲、瑞秋懷茲、海倫米蘭、Zoey Deutch、Joey King皆佩戴Harry Winston珠寶走紅毯，時尚品味深獲各大時尚媒體的好評。

另本屆金球獎影后呼聲最高的史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson），今年雖不幸敗北，但她以一襲Vera Wang大紅色禮服搭配寶格麗（BVLGARI ）珠寶，讓她在紅毯上扳回一城。

(中時 )