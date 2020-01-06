由於智慧型手機客戶拉貨高峰已過，大立光(3008)去年12月合併營收下滑至50.99億元，月減23.38%，大立光預估，1月拉貨動能將較去年12月減緩，美系外資亦在大立光1月9日法說會前出具報告，重申給予大立光「賣出」評等，目標價僅3190元，受此影響，大立光今天股價大跌185元收低，失守4700元關卡。

大立光去年12月合併營收為50.99億元，月減23.38%，年增58.04%，終止連4個月創下單月歷史新高，且為去年6月以後單月低點，累計去年第4季合併營收為183.79億元，季減0.56%，為單季歷史次高，累計108年合併營收為607.45億元，年成長21.61%，首度突破600億元大關，創下歷年新高。

大立光將於1月9日舉行法說會，由於1月逢農曆年長假，且第1季為淡季，大立光表示，1月拉貨動能將較去年12月下滑。

美系外資在大立光公布去年12月營收後發布最新報告，美系外資表示，智慧型手機鏡頭產業正日趨成熟，眾多供應商、新進入者和二線廠商都在追趕技術，隨著智慧型手機相機設計變化和競爭加劇，以及大立光業務主攻智慧型手機塑膠鏡片，公司將面臨競爭壓力，可能導致長期成長放緩，因此重申大立光「賣出」評等，目標價下看3190元。

(時報資訊)