台北市選委會4日舉辦立委選舉公辦政見發表會，第一選區候選人李婉鈺直攻對手，吳思瑤則細數擔任立委時推動政績和未來願景做回應。而今（6）日有不少人接到前總統陳水扁的拜票電話，呼籲支持「一邊一國行動黨」提名台北市第一選區的立委候選人李婉鈺！

根據中央社報導，李婉鈺直攻對手吳思瑤，李婉鈺說，吳思瑤沒中心思想、本土價值，且跟親中人士往來，並提及北投區海砂屋、老舊建物多，吳思瑤未協助居民改善，像她有建築和都市專業，若當選立委後，可協助、推動一坪換一坪等政策。

李婉鈺表示，吳思瑤可保證當選立委後，不會再投入下一屆的台北市長選舉嗎？若她順利當選立委，絕對不會落跑。

吳思瑤上台發表政見時說，非常遺憾有候選人願意花時間在做政治口水和不實批評，她不會做相關回應，並開始細數她擔任立委的相關政績和未來願景。

吳思瑤提到她任內成功推動海砂屋重建案例，並強調她曾協助修定都市更新相關法規，這是她在立法院努力成績，並呼籲「不要開太多都更芭樂票」。

今（6）日有不少人接到前總統陳水扁的拜票電話，呼籲支持「一邊一國行動黨」提名的台北市第一選區立委候選人李婉鈺！

(旺報 )