三星電子預計將遭受至少十年來最大的年度利潤跌幅，因此，投資者指望記憶體市場有望反彈，讓三星今年可以好過一點。

據Refinitiv Smart Estimate的預測，當三星於1月8日發布第四季度初步業績時，這家全球最大的智慧手機、筆記型電腦和伺服器用存儲晶片製造商的營業利潤將下滑40％，至6.48萬億韓元（55.6億美元）。

預計截至12月的第四季，三星的季度利潤連續第五年較前一年同期下降，在這一年結束之際，晶片庫存膨脹，價格受到擠壓，以及中美貿易戰破壞了全球供應鏈，消費者需求的前景。

由於2018年是創紀錄的收入年度，去年的低迷可能意味著三星的移潤跌幅將是近十年來的新高。

但隨著美國暫停對包括手機和筆記型電腦在內的大陸商品的12月計劃關稅，並且隨著新5G網路的樂觀情緒的增加，對三星來說應該是很好的消息。

Refinitiv Smart Estimate調查的分析師認同這種看法，預計三星的今年利潤將激增近40％。不過三星本身通常不會發布全年盈利預測。

(中時電子報)