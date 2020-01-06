日本前眾議員三宅雪子去年12月30日離開東京港區的家之後失蹤，今年1月2日在東京灣的海岸發了她的遺體，警視廳在她家找到遺書，研判可能是自殺。

日本警方去年底接獲三宅家人的報警後展開搜查，12月31日在東京灣的芝浦埠頭找到疑似她的鞋子，今年1月2日下午在大田區城南島的海岸發現她的遺體。

三宅患有宿疾，她在失蹤前曾傳想自殺的電郵給家人，警方也在她家中找到遺書。

三宅原本是富士電視台的職員，在日本政界大老小澤一郎的支持下，2009年的眾議院選舉中，以當時的最大在野黨民主黨籍候選人的身分首度出馬競選。

小澤當時在選戰中打出美女牌，三宅也是選戰招牌「小澤娘子軍」的1員。三宅2009年在群馬4選區落選後，在例代表選區敗部復活，成為眾議員。

三宅後來加入「國民生活第一黨」、「日本未來黨」，但在2012年12月的選舉時落選。

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(中時電子報)