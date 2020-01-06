近年兩岸三地不少宗教信仰，強調跟對老師練對功，就可百病不侵，立地成佛。這類宗教組織因為打出萬能的師父可以幫信眾發功消業，因此即使練功要花錢、花時間，信徒依舊滿天下。

去年12月19日，香港法輪佛學會會長簡鴻章因心腦血管疾病而病逝於廣華醫院，卻成此類宗教的一大諷刺。

過去法輪功創始人李洪志聲稱，病是「業」，信徒不需要看醫生吃藥，強調只要依法修持大法，透過法輪來轉業，即可長命百歲，不會生重病。

但事與願違的是，時間久了反而證明練功之人也是血肉之軀，會生病、會心臟病發，與正常人無異。

據香港媒體報導，18日下午，簡鴻章在香港與法輪功幹部策劃新年活動時，與人發生爭執後，突感身體不適。但身邊的法輪功人員卻未在第一時間將簡鴻章送醫，而是集體「發正念」，希望為大師兄加持消業。

未在第一時間將簡鴻章送醫，而是集體「發正念」，希望為大師兄加持消業。( 圖/業者提供)

同時間，簡及家人多次打電話求助李洪志，希望「師父」發功為其除去「病魔」，但是李洪志推說忙於「神韻演出」，無暇顧及。無奈之下，家人深夜悄悄將簡送到廣華醫院，但已回天乏術，19日凌晨宣告死亡。

簡鴻章是香港富二代，擁有哈佛大學碩士學位。但在1990年代，他加入法輪功後，因大量捐獻家產，積極推廣法輪功，很快成為核心幹部，除擔任香港法輪佛學會主席兼發言人外，還一度是香港大紀元時報社長。

即使是這樣核心的法輪功幹部，身體發生意外狀況時，不但沒有得到「師父」李洪志一絲憐憫和庇佑，簡鴻章病亡後，李洪志甚至下令嚴密封鎖消息，不允許弟子前往弔唁，冷血程度，令人髮指。

李洪志一貫鼓吹修煉法輪功可消業治病，並稱法輪功學員的身體是由高能量物質構成的，不會生病。也因此，許多信眾抗拒接受醫療，也拒吃藥，造成大量非正常死亡。類似簡鴻章這樣的核心幹部，追隨李洪志多年，捐盡家財，也依然不敵病魔，說明這樣的功法完全禁不起科學檢驗，是充滿迷信的邪教組織。

正確的宗教信仰，在利己利他的慈悲心腸下，提升心念，也讓身體能量提升，身心皆可趨於健康。但如果說身體能量提升，或者透過師父的大法就可妙轉業力、百病不生，這就未免失之邪誇，淪為吸金詐騙的迷信說法了。

(中時電子報)