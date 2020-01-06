3日消息傳出，美軍發動空襲擊斃伊朗高級將官，原油和黃金應聲大漲，美元指數也一度上揚至單周高點，但稍晚受美國公布疲弱經濟數據影響，美元指數回落，終場小跌0.01％收在96.838。

永豐期貨指出，以美元指數期貨日線來看，自12月4日開始，5日線跌破月線與季線以來即呈現空頭走勢，年初美元指數一度走強，但仍未突破空頭趨勢線，目前KD與RSI在50以下走弱，短線弱勢格局未變。

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