美元指數期貨 弱勢格局不變 16:212020/01/06 工商 廖育偲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 3日消息傳出，美軍發動空襲擊斃伊朗高級將官，原油和黃金應聲大漲，美元指數也一度上揚至單周高點，但稍晚受美國公布疲弱經濟數據影響，美元指數回落，終場小跌0.01％收在96.838。 永豐期貨指出，以美元指數期貨日線來看，自12月4日開始，5日線跌破月線與季線以來即呈現空頭走勢，年初美元指數一度走強，但仍未突破空頭趨勢線，目前KD與RSI在50以下走弱，短線弱勢格局未變。 (工商 ) #指數 #美元 #期貨 #空頭 #日線 也許您會感興趣 推薦閱讀 台股新春好采頭 台積電領軍穩軍心 09:132020/01/02 財經 《商情》適逢英國新年假日，周三LME基本金屬期貨休市一日 10:002020/01/02 財經 《商情》買盤進場，支撐周四LME基本金屬期貨多數走揚 10:002020/01/03 財經 《商情》空頭回補，激勵周四紐約期棉升至7個月高點 10:002020/01/03 財經 新台幣強勢 美元保單再翻紅 04:092020/01/04 財經要聞 獎金縮水 庫克去年進帳1.25億美元 04:102020/01/06 財經要聞 工商社論》全球股市有過熱風險嗎？ 04:102020/01/06 財經要聞 春節不打烊 元大期 財鼠年交易送金幣 04:102020/01/06 證券．權證 公股銀搶小資商機 祭美元優存 04:102020/01/06 生活新聞 《商情》賣壓湧現，打壓上周五LME期鎳重挫逾3.5％ 10:002020/01/06 財經 財經熱門新聞 台北車展吸金逾30億 福特、VOLVO最豐收 - 財經 陸經濟面臨2大挑戰 學者警告：老百姓不存錢了 - 財經 步步驚心 美股崩跌的六大凶兆 - 財經 華為海思首批外銷晶片 陸晶圓大咖有望爽拿肥單 - 財經 瘋搶台積電5奈米！華為輸了 最大咖恐是… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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