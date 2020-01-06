碩天可轉債競拍最高價141元 16:212020/01/06 工商 呂淑美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，碩天（3617）國內第一次無擔保轉換公司債承銷案，採競價拍賣方式，總競拍數10,200張，此次參與投標筆數922筆，合格標單共882筆，以美國標得標價格，今（6）日經由公開電腦開標順利拍賣，開標結果最低得標價格104.1元，最高價141元，得標加權平均價105.23元。 證交所表示，另依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，碩天國內第一次無擔保轉換公司債公開承銷價格為105.23元。 (工商 ) #價格 #碩天 #承銷 #公司債 #轉換公司債 也許您會感興趣 推薦閱讀 需求下滑 IT面板1月價格緩步走跌 04:102020/01/02 產業．科技 碩天十年首次募資 超吸睛 04:102020/01/02 產業特刊 《國際經濟》對陸外銷成長＋晶片價格回穩，南韓12月出口超預期 11:592020/01/02 財經 《科技》研調：淡季不淡＋供需改善，第一季NAND Flash價格續漲 14:492020/01/02 財經 外資看好晶片價格反彈 三星、海力士獲利前景好轉 22:202020/01/02 財經 晶片電阻庫存乾涸 價格吹漲 04:092020/01/03 財經要聞 晶片價格醞釀反彈 三星、海力士獲利有看頭 04:092020/01/03 全球財經 陸財政部：續推動政府債券市場對外開放 11:042020/01/03 財經 伊朗高級將領遭美空襲死亡 油價聞訊飆漲 12:412020/01/03 國際 鑫龍騰、華友聯發可轉債 拓展房市 04:092020/01/04 證券．權證 財經熱門新聞 步步驚心 美股崩跌的六大凶兆 - 財經 陸經濟面臨2大挑戰 學者警告：老百姓不存錢了 - 財經 驚！陸地下外匯平台爆雷 170萬人遭坑殺4千億 - 財經 台北車展吸金逾30億 福特、VOLVO最豐收 - 財經 追殺台積電出狠招！ 三星新利器爆供應這大客戶 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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