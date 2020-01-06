證交所表示，碩天（3617）國內第一次無擔保轉換公司債承銷案，採競價拍賣方式，總競拍數10,200張，此次參與投標筆數922筆，合格標單共882筆，以美國標得標價格，今（6）日經由公開電腦開標順利拍賣，開標結果最低得標價格104.1元，最高價141元，得標加權平均價105.23元。

證交所表示，另依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，碩天國內第一次無擔保轉換公司債公開承銷價格為105.23元。

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