因應今（2020）年3月23日起，台股即將實施盤中全面逐筆交易，證交所特別建置「逐筆交易擬真平台」，1月1日起至3月20日止，每周辦理APPLE電子產品及東京、首爾來回機票等大額獎勵活動，1月第一周已抽出5名投資人獎勵iPhone 11 （256G）。

今年3月23日起台股將實施盤中全面逐筆交易，為讓投資人在制度上線前知悉逐筆交易撮合方式、新式委託種類，如市價單、立即成交否則取消﹝IOC﹞委託、全部成交否則取消﹝FOK﹞委託及資訊揭示之頻率，證交所特別建置「逐筆交易擬真平台」。

證交所表示，第一周得獎名單請至擬真活動網頁查詢（擬真活動網頁>得獎名單>活動四-大額周周抽）；本周（1月6～10日）獎勵東京、首爾來回機票各5名，請投資大眾踴躍參與，詳細資訊請至「擬真活動網頁」查閱。

另外為提升投資人填寫逐筆交易擬真平台問卷之意願，證交所表示，即日起填寫問卷享星巴克大杯那提抽獎活動，每月將抽出1000名。詳細活動辦法請至逐筆交易擬真活動網頁查詢。

(工商 )