中東情勢衝擊全球金融市場，台股重挫157點，新台幣卻因外資偏匯入及出口商拋匯，開高延續升勢不變，上演股匯不同調，但尾盤在一隻看不見的手硬是壓低下，由升轉貶，終場收在30.11元兌1美元，貶值0.5分，台北外匯經紀公司成交量8.62億美元。

外匯交易員指出，中東風暴引發金融市場風險情緒升溫，主要股匯市紛紛反應下挫，台股開低走低失守「萬二」，但新台幣不甩主要亞幣走跌，在出口商拋匯及外資偏匯入的力挺下，還是延續升勢，盤中一度升抵30.073元，但尾盤又見豬羊變色，貶回30.1元價位。

外匯交易員認為，其實盤中就有一隻看不見的手，持續在壓抑新台幣向上力道，使得升幅無法擴大，尾盤更直接打到貶值，「新台幣獨強是不被允許的」。預料農曆年關前，如果出口商拋匯量能不減，外資也偏匯入，尾盤翻轉戲碼還會持續下去，挑戰30元大關恐怕要等到2月天了。

(工商 )