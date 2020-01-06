根據人力銀行統計，2020年調薪幅度前十大產業中，前三名分別為「軟體及網路相關業」、「營建業」以及「電信及通訊服務業」，專家分析，去年不管土地、住宅還是商用不動產市場，均交出亮眼成績，在市場游資多、台商資金回流、力環境下，這樣的態勢將望持續到今年。

根據104人力銀行發布2020年薪酬趨勢暨《104 薪酬白皮書》指出，2020年調薪幅度前十大產業中，前三名分別為年會調薪的企業中，以「軟體及網路相關業」調漲 4.4%為最高、連續第三年蟬聯產業之冠，其次為「營建業」調薪 3.7%。電信及通訊服務業以3.4%居第三。

104人力銀行表示，2020年調薪幅度平均調幅3.65%，調幅創6年新低。反映企業對來年景氣的預期、以及人才策略佈局，近五年經濟成長率約在3%左右，屬於中低度成長，加上內外部政經因素紛擾未息，如中美貿易戰、以及美國大選年等，影響企業對2020年調薪預期相對保守。

台經院研究員劉佩真表示，去年整體營建業中，以不動產開發業、不動產代銷業以及仲介業營業額看俏，2019年全台推案量達1.5兆，大量能挹注去年住宅市場交易情況，呈現中高個位數增長，買賣移轉棟數約29.5萬棟，近5年新高，進而激勵代銷以及仲業，使得調薪幅度帶動整體營建業上揚。

根據財政部統計資料，2019年前10月「不動產業」營利事業總營業額為1.13兆元，較去年同期增加19.4％，冠居各行業。其中，不動產子產業分類中，「土地開發」年增達58.2％最高，各縣市來看，六都以高雄年增36.7％最高，非六都則以基隆成長72.9％最多。

房地產業者指出，除了住宅交易市場回溫以外，去年商用不動產市場更為突出，在低利率、台商回流以及游資充沛挹注下，不管是土地市場或是不動產投資市場交易，均呈現爆發性的成長態勢，更帶動不動產顧問業薪資。

劉佩真指出，在美中貿易戰、地緣政治影響，今年資金仍充沛，而壽險業仍有兆元以上資金可以動用，加上台灣利率沒有上升空間，經濟成長率會比去年來的好，但房地產各地交易基期在去年墊高，今年會成長但趨緩，加上第一季有指標型大案標售，將帶動商用不動產走勢，整體而言，房市走向平穩且正面，將呈現「價穩量增」格局。

104人資學院發表的「2019~2020 台灣地區薪資福利調查報告」以及「2019 企業年終及 2020 景氣調薪大調查」，今年共計 933 家企業參加，於 2019/10/22~10/29 針對企業人資及用人主管進行網路問卷調查，共計回收 1812 家有效樣本，在 95%的信心水準下，抽樣誤差為正負 2.3%。

(中時電子報)