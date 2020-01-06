為提供青少年不受天候影響的運動空間，台中市政府運動局於大雅區三和公園內2座全場籃球場，興建太陽能光電屋頂，一年約可產生3.3萬度發電量，提供近10戶家庭的年用電量，預計年減18.36公噸二氧化碳排放量，相當於1800棵樹的一年碳吸收量，兼顧優質運動空間及減碳抗空汙功能，預計3月動工、12月完工。

運動局長李昱叡表示，推動台中市成為陽光、運動、健康城市，市府與太陽能光電產商共同合作，於大雅區三和公園內興建光電太陽能屋頂，解決天氣炎熱易中暑、逢雨季球場積水問題，提供青少年與居民優質運動空間。

運動局指出，該球場特別之處在於將太陽能發電系統架高，下方空間即可設置風雨球場，使土地能充分利用、發揮最大效益，盼提高球場使用率，並兼顧綠能發電的環境保護教育目標，預計1月14日在三和公園舉辦開工前說明會，並於3月動工、12月完工。

(中時 )