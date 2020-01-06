中油天然氣管線新建工程，因阻礙大安區南埔里交通引發居民不滿，市議員吳敏濟（中）居中協調。（陳淑娥攝）

中油公司天然氣管線新建工程，因阻礙台中市大安區南埔里交通，引發居民強烈不滿，市議員吳敏濟數度居中協調，包商6日同意履行承諾，將施作南埔路便橋，並改善替代道路便橋安全問題，避免影響農曆年後春耕進行。

吳敏濟指出，中油自台中港西碼頭興建天然氣管，沿台61線西濱快速道路橋下到通霄，大甲溪底鑽掘佈管工程的預鑄工地位於大安區南埔一帶，長達800多公尺的2條36英吋管線，如巨龍橫亙於田間，阻礙東西向交通，也影響農民耕作。

由於工程5月才會結束，居民抗議包商取消南埔路簡易陸橋，未兌現1年前協調結論；里民莊淮指出，南埔路是西濱進出南埔與中庄重要道路，3周前包商突然封路施工，2天後才豎立告示牌，他們只要求維持出入方便，不要影響到年後春耕。

中油液化天然氣工程處副處長康文政向居民致歉，會中做成幾點結論，包括包商將履行承諾，先修改替代道路甲六路便橋坡度，做好橋面止滑，以及農曆年前完成南埔路便橋，並應考量距離高壓電安全距離。

(中時 )