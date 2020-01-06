在野火肆虐澳洲各地之際，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天表示，政府未來兩年將額外撥款20億澳元（新台幣約417.5億元），作為協助重建的費用。

路透社報導，莫里森在記者會上說，政府會「不計代價」來進行災後重建。現在野火仍可能繼續延燒數星期至數月之久。

澳洲政府到2020年6月本財政年度結束前，將撥出大約5億澳元的經費，2020/21財政年度預計撥款10億澳元，2021/22年度則為5億澳元。莫里森並表示，如要必要，政府還會進一步挹注資金。

目前已有許多商家回報生意遭受衝擊。渡假勝地因野火紛紛停業、乳酪業者難以確保乳源，保險業的理賠金額也節節攀升。

根據澳洲保險協會（Insurance Council of Australia），自去年11月初起算，火災相關理賠申請案件多達5850件，估計保險業損失達3.75億澳元。然而由於許多地區情況依然十分危急，預料火災總損失幾週內都無法明朗化。

澳洲人口最多的新南威爾斯州（New South Wales）與維多利亞州（Victoria）至今已有超過600萬公頃的土地遭遇火劫，造成24人喪生、數千棟建築被毀，還讓一些城鎮斷電、手機沒訊號。

根據法新社，現在有更多美國與加拿大團隊投入滅火行列，下雨與氣溫稍降的情況也有利消防員控制失控野火，不過天氣預報指本週稍晚氣溫又將上升。

澳洲並發動歷來最大規模的後備軍人召集行動，在東部各地部署軍事團隊，以協助災難因應單位評估災損、恢復電力，還有向被隔絕的社區輸送食物、水源、燃料等物資。

政府也出動任務一般是海外災後支援的醫療援助團，來協助被疏散人員。此舉為澳洲史上首見。

(中央社)