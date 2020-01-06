2020總統大選本周六登場，當天雖為法定放假日，但有不少勞工仍得上班，擔心無法投下神聖一票。高市勞工局指出，若需要上班，企業得支付加班費，並且讓有投票意願的勞工有合理時間行使投票權，否則恐有觸法之虞。

勞工局長王秋冬指出，該日為勞基法訂定的「放假日」，指的是午前0時至午後12時的連續24小時，當天原屬工作日的勞工應依法放假，且工資照給，如果必須上班，當日薪資計算方式，將按相關規定辦理。

王秋冬表示，如果投票日原屬工作日，雇主需加倍給出勤時段工資。舉例而言，勞雇雙方約定當天出勤8小時，其中勞工外出投票2小時，返回工作6小時，雇主須額外加給6小時的「加班費」。如果平常上班的班別是「跨日班」，或下午4時以後才上班，雇主也必須視勞工出勤時數給予加倍工資。

王秋冬提到，若投票日本來就是休息日，勞雇雙方約定上班，則依勞工加班時數給予加班費，例如同是外出投票2小時，返回工作6小時，那麼加給方式為前2小時給1又1／3倍，後4小時則給1又2／3倍工資。

他指出，選舉假目的，是讓勞工可免除出勤義務去行使投票權，性質與一般國定假日不同，因此投票日不得與其他工作日對調。打工族權利，也需依勞動部規定今年元月調漲的最低時薪158元去加倍給薪。若雇主未依法讓勞工休假，或是勞工出勤卻未給予休息日加班費或加倍工資，皆可處2萬元至100萬元罰鍰。

(中時 )