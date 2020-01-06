葡萄王(1707)108年12月營收9.9億元，月增7.13%，年增2.44%，108年營收92.3億元，較107年同期增加0.17%。

葡萄王子公司葡眾年終會員衝聘活動，結合持續成長的會員人數，108年12月單月營收8.5億元，較去年同期成長9.5%。今年葡眾將持續發表多項新品，包含血糖控制及攝護腺保健商品、口腔系列商品(益生菌牙膏及口腔噴劑)，盼穩坐台灣本土第一大直銷寶座。

台灣葡萄王在營收表現方面，維持穩定成長力道，受惠自有品牌立大功，108年12月「雙12」及年終慶促銷活動，搭配品牌50年週年慶50倍奉還活動，帶動全年營收累積較107年上升33%。2020年，主力產品康貝特及靈芝、樟芝王將啟用新代言人，更有兩項益菌及纖體類明星產品將推出升級版，樂觀可期。

上海葡萄王108年營收雖下滑3成，但隨著大陸市場需求明確，成為增加新客戶的動力，1月份訂單產能滿載狀態，生產線在農曆年前皆以雙班制的方式調度，預計在109年3月份後營收可望漸漸回溫。

(時報資訊)