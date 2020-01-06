AIA友邦人壽總經理侯文成表示，無論資產高低，財富傳承是每個家庭都會思考的問題，台灣有140幾萬家中小企業，有20％人口擁有台灣77％資產，台灣的高資產族群，無論是新富的「富一代」、「創一代」，或已經是富傳好幾代的「富多代」，當家族的創富者逐漸步入老年，家族財富的配置和傳承需求，讓高資產族群莫不關注最佳解決方案。侯文成認為，高資產商品將是AIA友邦人壽的藍海市場，高資產市場保單會是未來重要產品線之一。

侯文成指出，高資產族群對於資產配置與財富傳承的態度更為謹慎，市場上協助將家族財富和諧且完整地代代傳遞的管理工具眾多，但壽險實為最簡單的方法。設計良好的壽險商品或規劃完善的保險配置，可讓高資產族群達到守富、創富、傳富、分富、永富的資產保障「五富」目標。

因此，AIA友邦人壽推出「友邦人壽守富人生美元利率變動型終身壽險」，融合守富、創富、傳富、分富概念。1.守富：資產配置首重風險管理，大部分金融工具都有投資風險，但要降低威脅人身與資產的風險，保險是最佳工具之一。該商品最高投保金額甚至可達1,000萬美元，且根據被保險人年齡對應不同免體檢額度，最高可至100萬美元，協助保戶輕鬆將財富守住，且提供「豁免保險費」功能。

2.創富：相較許多投資工具，壽險商品容易理解，無須花太多時間觀察或研究，或時時擔心市場波動的影響。只要選擇年期適當的商品來降低風險，如有海外資金規劃需求可選擇外幣計價的商品來分散風險，輔以預定利率與宣告利率之利變型功能設計，當宣告利率大於預定利率，還有機會創造資產成長，是相對穩健的投資。該商品繳費年期只需六年，且以美元計價，當每年宣告利率大於預定利率時，便有機會獲得回饋分享金。

3.傳富：接班並不容易，但財富傳承比想像中簡單許多，妥善利用壽險，並事先規劃好身故保險金的給付方式，可為後代創造有秩序的資產傳承。

4.分富與永富：當創富者年歲漸老，想要讓「富二代」們順利傳承家族財富，並將家族榮耀持續三代、四代甚至更長遠的後代家人，壽險是最具信賴的工具之一。投保人透過保單可以指定多名受益人，無論是指定子女或孫子女，同時可以安排好受益人的順序、每一受益人的受益金額，即便被保險人遽然離世，也可以在相當程度上避免內部的紛爭，達到和諧與完整的資產傳承。

(時報資訊)