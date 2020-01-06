慧洋-KY(2637)公告2019年12月合併營收為11.24億元，單月稅前淨利為1.19億元，每股稅前盈餘則為0.18元；累計2019年合併營收為138.33億元，年增5.86％，稅前淨利為22.16億元，年增18.78％，每股稅前盈餘3.41元。

2019年因散裝航運因巴西淡水河谷礦災、美中貿易談判拉鋸遞延等因素，影響運價議價空間，慧洋2019年平均租金換約漲幅為4％。2020年預計有40艘船舶進行換約，由於美中談判將於本月15日簽署第一階段協議，全球穀物運輸需求可望回補，再加上環保法規的實施可望調節市場供需，預期換約漲幅將可望提升至12％。

慧洋2019全年總計交付4艘新船，其中1艘裝設脫硫器，增加船隊調度彈性與競爭力；累計處分7艘老舊船舶，使公司整體運力維持在129艘，平均船齡約6年，2020年預計將再新進7艘節能新船，並依市場價格逐步汰換5至10艘老舊船舶。

今年限硫令的實施將使老舊船舶面臨拆解壓力，有助於散裝航運市場的供需調節，且在大多數散裝船舶將燃燒低硫油的狀況下，慧洋龐大的節能船隊將更具競爭力，2020年營運再創高峰持樂觀看法。

(時報資訊)