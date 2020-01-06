《金融》上月外匯存底創新高，央行證實再度進場調節 16:312020/01/06 時報資訊 任珮云 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 央行今公布2019年12月外匯存底為4781.26億美元，續創歷史新高。外資持有國內股票及債券加計新台幣存款餘額共計4550億美元，占外匯存底的95%。央行也以書面證實，由於資金集中鉅額匯入，致外匯市場波動較大，央行因此進場調節。 央行指出，外匯存底增加的主要原因還是外匯存底投資運用收益，以及非美貨幣兌美元升值，以該等貨幣持有的外匯折成美元後，金額增加。 (時報資訊) #貨幣 #美元 也許您會感興趣 推薦閱讀 人行定調穩健貨幣政策 靈活適度 04:092020/01/02 話題觀察 全球央行外匯存底 人幣占比創新高 04:092020/01/02 話題觀察 《商情》適逢英國新年假日，周三LME基本金屬期貨休市一日 10:002020/01/02 財經 北大光華報告：2020年或降準2至3次 全年150bp 18:452020/01/02 財經 新台幣強勢 美元保單再翻紅 04:092020/01/04 財經要聞 陸外匯局：深化外匯改革開放 19:522020/01/05 財經 IMF：人民幣佔全球外匯存底比例創新高 22:502020/01/05 財經 獎金縮水 庫克去年進帳1.25億美元 04:102020/01/06 財經要聞 公股銀搶小資商機 祭美元優存 04:102020/01/06 生活新聞 驚！陸地下外匯平台爆雷 170萬人遭坑殺4千億 11:402020/01/06 財經 財經熱門新聞 步步驚心 美股崩跌的六大凶兆 - 財經 陸經濟面臨2大挑戰 學者警告：老百姓不存錢了 - 財經 驚！陸地下外匯平台爆雷 170萬人遭坑殺4千億 - 財經 台北車展吸金逾30億 福特、VOLVO最豐收 - 財經 追殺台積電出狠招！ 三星新利器爆供應這大客戶 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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