央行今公布2019年12月外匯存底為4781.26億美元，續創歷史新高。外資持有國內股票及債券加計新台幣存款餘額共計4550億美元，占外匯存底的95%。央行也以書面證實，由於資金集中鉅額匯入，致外匯市場波動較大，央行因此進場調節。

央行指出，外匯存底增加的主要原因還是外匯存底投資運用收益，以及非美貨幣兌美元升值，以該等貨幣持有的外匯折成美元後，金額增加。

(時報資訊)