LG 電子(LG)在 2020 CES 大展中發表多款 8K 電視，除了現有的 88 型與 75 型，更加入 77 型與 65 型兩種新規格。LG 2020 年多樣化的產品包含頂級 88 型與 77 型 LG SIGNATURE OLED 8K TV (型號 88/77 OLED ZX) 與進階版奈米電視 LG NanoCell TV ( 75/65 Nano95 )，每款產品的 8K 解析度表現皆超越美國消費技術協會(CTA)定義的新 8K Ultra HD 官方標準，同時經公認第三方驗證機構如 TÜV Rheinland 萊茵認證。

LG全新8K電視產品可以透過 HDMI 與 USB 數位輸入廣泛的 8K 訊號來源，例如 HEVC、VP9 及 AV1 等編解碼規格 (其中 AV1 為主要串流服務平台，如 YouTube 支援的格式類型)，因此能順暢播放原始 8K 影像內容。LG 8K 電視可支援高速 60 FPS 的 8K 內容串流，且經認證可透過 HDMI 傳輸 8K 60P。

LG 最新 8K 電視搭載全新第三代 α (Alpha) 9 AI 影音智慧處理晶片，性能大幅升級。 2020系列新品藉由導入深度學習技術，藉由 AI 為基礎的 8K 升頻，提供絕佳的影像及音效品質。 AI 8K 升頻以智慧深度學習網絡為基礎，透過分析內容並採用四階段影像降噪，以及影像頻率的畫質增強器，將解析度較低的內容提升至接近 8K 水準。

第三代 α9 影音智慧處理晶片具備 AI Picture Pro 技術，能辨識螢幕上的人臉與文字，逐一微調畫面並增強銳利度，呈現出更自然的膚色、逼真的臉部細節與更易讀的文字。此外， Auto Genre Selection 功能可以辨識出正在觀賞的內容類型，並自動套用最適畫面設定，確保電影、運動、標準與動畫四種類型的內容都能以優異的畫質呈現。

LG 的 AI Sound Pro 則可以分析音訊內容，並將其歸類為音樂、電影、運動、戲劇或新聞五種類型，以獲取更清晰的聲音，並保有豐富且層次分明的背景音。口語的聲音會獨立出來並調高其音量，讓觀眾可以理解內容，與此同時，也會辨識出背景噪音，並將場景音混合為虛擬 5.1 環繞音效，打造具臨場感的沉浸體驗。

除了視覺饗宴，LG 8K TV 也透過 AI 技術提供全新進化的便利性。使用者可以直接從電視的 Home Dashboard 家用設備介面監看及控制相容的物聯網裝置，而透過免持語音操控，使用者更能以語音控制多台連網裝置，即使從客廳的另一側說話也不受影響。 LG 全系列 8K 電視皆內建 ThinQ 語音辨識，該功能目前已在全球 144 國家推出。此外，全新產品搭載 LG 熱門的 webOS 智慧電視作業系統，可支援 Apple AirPlay 2 和 HomeKit。

(中時電子報)