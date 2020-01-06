台塑六輕副總經理陳文仰（左）親送禮金與禮品慰問弱勢家庭。（張朝欣攝）

台塑石化協理黃耀南（前右）指導設計蘭花盆栽，募集發票捐贈社福機構。（張朝欣攝）

台塑企業六輕廠區春節前送愛，6日發送400餘萬元禮金給1000餘戶弱勢家庭，由企業志工逐戶親送，現場並製作盆栽募集發票，捐給鄰近社福機構，藉由實際行動敦親睦鄰，讓大家過個溫馨快樂的農曆年。

「台塑企業暨勤勞基金會」為讓六輕周邊7鄉鎮低收入戶快樂過好年，即日起至15日陸續發放1280戶低收入戶每戶3000元春節禮金及清潔禮盒組，總金額424萬餘元，關懷起跑儀式由麥寮國小舞龍隊開場，六輕副總經理陳文仰主持慰問禮金與禮品贈交儀式。

現場還有台塑石化協理黃耀南舉辦的「花藝教學」，指導與會來賓設計蘭花盆栽，再將製作好的盆栽供廠區員工以發票兌換，把募集的發票捐贈給鄰近社福機構，眾人齊聚做愛心，氣氛熱絡溫馨。

「台塑企業暨勤勞基金會」關懷弱勢，2011年迄今辦理低收入關懷活動，共計2萬9855戶次受惠，累計捐贈金額9965萬元，未來將繼續拋磚引玉，讓更多弱勢民眾感受社會的溫情。

陳文仰表示，雖然大環境影響獲利，但企業照顧地方民眾的心並未減少，除低收入戶3節關懷活動外，亦持續辦理急難救助、優秀子弟獎助學金、老人送餐、愛心營養早餐及學童午餐補助等公益活動，未來亦將多方面回饋鄉親，持續守護地方共存共榮。

(中時 )