中台世界博物館木雕分館展出精緻的舍利塔與經幢。（中台提供／楊樹煌南投傳真）

中台世界博物館木雕分館為讓民眾體驗難得一見的遼金佛教文化，特選館藏13件，小到3.8公分，大到168公分高的佛坐像遼金文物展出，並有精緻的舍利塔與大型經幢，值得喜愛佛教文物的民眾踴躍前往參觀，展期至8月30日，本月31日前接受預約參觀。

中台世界博物館推出的「心之所向－館藏遼金佛教造像特展」，展覽主題館方設計為「歸依」、「相續」、「嚮往」、「寂滅」、「經幢」五個單元，講述一段關於遼金佛法因緣、佛像及菩薩像特徵、寂滅圖像、舍利塔與經幢的故事。將讓參觀的行者們，有機會在館方精心打造的「華嚴界」中，徜徉於遼金的藝術世界，認識契丹與女真人們的佛法視野，發現10至13世紀初在中原北方的造像工藝。

展場入口迎面而來的就是尊高達168公分，來自金代的泥塑彩塑佛坐像，館方精心設計木格柵，將這尊莊嚴的佛坐像置放其中，透過木格柵的視覺穿透性與延展性，展現重重無盡的華藏世界，遼闊無礙、莊嚴無比的深遠勝境。

特展中還有各式白玉觀音菩薩坐像、3.8公分迷你型的青銅佛坐像，更有仿照寺院庭院供養舍利的小型銀製塔，更有代表稍給未來的祝福，高達173公分的漢白玉陀羅尼經幢，各具代表性與獨特性。

中台世界博物館木雕分館館長釋見排法師表示，即日起至1月31日前預約參觀，可於當日憑票根至禮品店享受消費85折優惠，展覽將持續到8月30日，相關佛教藝術講座活動及優惠訊息，可上官網https：／／www.ctwm.org.tw／查詢。另外，凡10人以上的參訪團體以及南投縣民，還可享有門票優惠，埔里居民可免費進場參觀。

歡迎對藝術、文化、歷史、旅遊、宗教等感興趣的朋友，來到中台世界博物館木雕分館，探索不一樣的遼金史觀以及千年之前在北方草場上的遼金佛語。

(中時 )