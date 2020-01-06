蘇州十全街塌陷 或與河道清淤有關

大陸江蘇蘇州市歷史名街「十全街」日前發生大規模坍塌，官方初步判斷是鄰近的河道清淤工程造成。目擊者指事發時曾傳出轟轟的悶聲，路邊涼亭逐漸變矮，路面開始塌陷。

《中央社》報導，蘇州市交通運輸局通報稱，坍塌的是一座仿古式市民休息長廊，初步判斷道路北側的河道清淤工程可能是造成坍塌的原因。而距離塌陷區僅50公分的公車站牌，也已向西移20公尺，以避免安全風險。

陸媒《新京報》引述一名目擊者稱，當地一條仿古長廊在4日下午突然發生塌陷，期間可聽到很悶的轟轟巨響，接著就見到路邊涼亭逐漸變矮，路面開始塌陷。而周邊受影響的商戶也已紛紛搬空。

十全街位於蘇州城區東南部，全長約2000公尺，著名的南林飯店、南園賓館和古典園林「網師園」都座落於此，是當地的歷史名街。

十全街原稱「十泉街」，因當地舊有十口古井而得名。到清乾隆皇帝自號「十全老人」，南巡至蘇州時曾駐蹕於附近織造府內，地方官員為討好乾隆，遂改街名為「十全街」。

十全街舊時為高尚住宅區，多豪門巨屋與深宅大院，到民國時也稱「大太平巷」。上世紀50年代，該路段進行拓寬合併附近街道，重新使用舊名十全街。

街區共架橋8座：磚橋、吳衙橋、星造橋、帶城橋、船場橋、烏鵲橋、福民橋、帝賜蓮橋。歷史上眾多名人曾居於此地，包括：67號和103號為清代祖孫狀元彭定求、彭啟豐故居；275號懷厚堂為明代正德年間大學士王鏊故居；111號為國民黨元老李根源故居；115號為棉織實業家嚴欣祺住宅；還有國民黨將軍朱培德公館及馬崇六公館、唐亞賓公館；國畫大師書法家張大千、張善子、趙子雲、蕭退闇等也曾寓居於此。

(中時電子報)