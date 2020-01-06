慧洋-KY（2637）6日公告2019全年合併138.33億元，自結稅前淨利22.16億元，分別較2018年同期增加5.86％與18.78％，自結每股稅前盈餘則為3.41元。2020年公司有40艘船舶換約，因中美貿易首階段協議即將簽屬，限硫令可望調整市場供需，估計平均租金可提升12％，優於去年的4％漲幅。

2019年散裝航運因巴西淡水河谷礦災、美中貿易談判拉鋸遞延等諸多外在因素，影響運價議價空間，今年由於美中談判將於本月15日簽署第一階段協議，全球穀物運輸需求可望回補，再加上限硫令環保法規的實施可望調節市場供需。

展望2020，慧洋仍維持樂觀看法，限硫令的實施將使老舊船舶面臨拆解壓力，有助於散裝航運市場的供需調節，且在大多數散裝船舶將燃燒低硫油的狀況下，慧洋龐大的節能船隊將更具競爭力，可望在市況好轉的2020年營運再創高峰。

慧洋2019年12月合併營收為新台幣11.24億元，自結單月稅前淨利為新台幣1.19億元，每股稅前盈餘為0.18元，由於散裝航運進入旺季尾聲，加上今年農曆春節較早，營運逐步進入淡季低檔階段。

在船隊規劃方面，慧洋2019全年總計交付4艘節能新船並汰換7艘舊船，今年則預估將新進7艘節能船，其中2艘將配置脫硫器，以增添船隊優勢及調度的彈性，並依市場價格適時處分5至10艘老舊船舶，維持慧洋船隊運力，目標規模將落在125至130艘且平均船齡6年左右的最佳狀態。

面對今年元旦上路的限硫令，慧洋指出，由於中小型船舶加裝脫硫器之成本較高，回本年限長，因此散裝航運普遍共識以使用低硫油為主。至於目前市場上高、低硫油報價差距擴大、供給問題浮現的情況下，由於慧洋租約船比重較高，燃油成本為租家負擔，因此油價差距對公司營運衝擊較小，加上慧洋旗下擁有四成以上的節能船，相較於其他同業更具競爭優勢，整體效益貢獻將在今年明顯擴大。

(工商 )