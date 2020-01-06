康友-KY（6452）印尼疫苗事業，取得二張禽流感藥證幫印尼政府代工後，再度取得重大進程，與亞洲最大畜牧集團-泰國正大集團合作，由印尼正大集團旗下PT SHS INTERNACIONAL 獨家代理帝斯Harbindo品牌疫苗。正大集團SHS獨家銷售，帝斯禽流感疫苗及後續取得其他疫苗藥證。

正大集團在印尼養雞版圖高達40％市占率，年約16億隻（台灣一年約6億隻），自育種、孵化、飼養、屠宰到銷售一條龍生產管理，年產值超過1,000億台幣，若含其它畜牧及養殖，營收絕對超過1,500億台幣。

正大集團擁有印尼最龐大市占率，最先進檢測設備及人員，就只缺疫苗廠，歷經幾個月的不斷檢測，帝斯禽流感疫苗療效深獲肯定，不僅正大集團本身採用，也要求為獨家總代理。銷售給其他60％業者。未來也有機會透過該集團行銷中國之外的市場。

帝斯為東南亞設備最先進及最大廠，為求得雙贏，歷經考量而給予Harbindo品牌獨家總代理權。正大集團取得總代理權，價格也並未下降，對於剩下60％市場，也因正大集團登高一呼，有機會將加速推廣。

印尼禽類疫苗市場，隨著肉雞每年20％成長而成長，一年約有2億美元，複合成長率約20％，於2023年就有四億美元，而印尼政府預計2-4年間逐步關閉禽類疫苗進口，複合成長率則不只20％。於此龐大商機下帝斯雖為後進者，能得正大集團青睞，締結聯盟，產業地位提升則不可言喻。

疫苗事業是一個高資本支出，高研發成本，高度跨入門檻，長期而言，屬贏家全拿的行業。如今在正大集團挹注下，營收將可明顯成長，隨著後面三張二價疫苗及一張三價疫苗取得後，豐富藥證下，康友營運將可更上一層樓。

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