路透引述消息人士稱，美國政府展開強大攻勢企圖阻撓荷蘭將晶片製造技術出售給陸企。為此，美國國務卿蓬佩奧親自游說荷蘭政府，白宮官員並荷蘭首相分享一份機密情報報告。

荷蘭政府早前給予晶片設備生產商ASML許可，同意其將最先進的設備出售給一家大陸客戶。ASML是晶片製造關鍵程序光刻（lithography）技術的全球領軍企業。

據報，美國的游說活動於2018年就已開始。美國政府對於是否能直接阻止出售進行評估，並且與荷蘭官員至少進行四輪會談。

白宮的施壓行動在2019年7月中旬達到高峰，時任美國副國家安全顧問庫珀曼（Charles Kupperman）在荷蘭首相呂特（Mark Rutte）訪美期間，向荷蘭官員提出這個問題。據一位熟悉內情的美國前政府官員透露，美方給了呂特一份關於中國收購ASML技術的潛在影響的情報報告。

在訪問白宮後不久，荷蘭政府決定ASML的出口許可證不予續期，價值1.5億美元的機器也沒有發貨。

呂特辦公室的發言人對事件不予置評，稱政府無法討論個別的許可案例。白宮也拒絕置評。

ASML從未公開透露中國客戶的身分，但有媒體指，該名客戶為中國最大的晶片製造商中芯國際。中芯國際並未對此予以回應。

(工商 )