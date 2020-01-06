農曆春節倒數計時，知名連鎖咖啡星巴克6日宣布，為迎接金鼠年，星巴克將於1月8日推出一系列鼠年限定周邊商品，有多款馬克杯、隨行杯、玻璃杯、不鏽鋼杯、杯墊、造型磁鐵、掛飾、收納袋等，還有今年首次推出的「鼠年天韻音樂鈴」，邀請消費者以星巴克鼠年商品，將鼠年的富貴好運引進門！

星巴克並指出，這一季的焦點飲品將聚焦在持續發燒的「燕麥奶」，也同步於1月8日上市開賣，星巴克品牌咖啡大使Edgar本季推薦顧客以熱銷的「焦糖瑪奇朵」做嘗試，融合燕麥奶及香草風味糖漿後，倒入濃縮咖啡，並在奶泡上覆以香甜焦糖醬，燕麥奶的穀物香氣賦予焦糖瑪奇朵多層次的風味；另也推薦「燕麥摩卡」，燕麥的綿密口感搭配香濃巧克力，讓整體風味層次更豐富。

此外，因應春節送禮需求，星巴克表示，全新推出的「大吉大利新春禮盒」，內含蘭姆葡萄夾心餅乾與酥脆的蝴蝶酥，另外還有「臻選薄餅禮盒」，以星巴克義式咖啡粉烘烤而成的薄餅，夾入港式鴛鴦奶茶搭配法式巧克力的內餡，加上金鼠年喜氣外型的禮盒設計，相當適合送禮。

另外，星巴克也推薦便於攜帶的紙本「星巴克飲料券」，乙本十張售價1,500元，單張飲料券可兌換價值170元以下的手作飲品，且無兌換效期限制，也是春節送禮的選擇之一。

(工商 )