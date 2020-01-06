房地產代銷「天王」海悅（2348）今（6）日公布2019年12月營收，單月達3.37億元；累計第四季單季營收達8.05億元，2019年全年營收達16.71億元，創下單月、單季、全年的「三新高」紀錄。

海悅今天表示，受惠北北桃竹熱銷建案加持與跨足中南部房市已見效益，帶動2019年12月合併營收達3.37億元，月增7.85％、年增149.43％，刷新歷史單月新高紀錄，並推升2019年第四季及全年合併營收，同步創下單季及全年合併營收歷史新高。

海悅表示，12月合併營收創歷史新高，主要成長動能來自於新北市土城「土城日月光」、新北市新店「宏普中央公園」、桃園市中壢「冠德青璞匯」、「鉅陞永麗花園」、桃園市龜山「竹城A7甲子園」以及台南永康「聯上康橋」 等包銷案，持續開出紅盤。

海悅表示，這些個案甫開賣即順銷，預期後續仍會有明顯貢獻持續挹注。

法人依此估計，海悅2019全年獲利有望再戰新高。

展望2020年，海悅代銷本業全台可銷售案量逾千億元，加上中南部房市進入收成元年，預期代銷業務穩健上揚；轉投資收益部份，預期2020年轉投資認列收益可期。

(工商 )