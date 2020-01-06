宏達電宣佈，12月營收為6.1億元，月增率約10.9％，2019全年營收為100.1億元，比2018年營收237.4億元大減57.8％。隨著宏達電營收在2019年已落底、本業虧損也不再增加，2020年起能否減少虧損，還得視VR接受度而定。

隨著策略性的減少新手機推出，宏達電2019年以來月營收縮減至6～10億元間，不過也因為宏達電手機已經不具經濟規模、品牌集客力也早已消失，少賣一支手機就少賠一點錢，是宏達電2019全年營收就算只剩100億元出頭，但本業虧損比起去年沒有放大的原因。

而宏達電月營收在2019年落底後，獲利能力能不能在2020年之後看到回升，還得視VR在大眾市場的接受度而定。從2016年VR元年至今，VR商用已經走過4個年頭，今年邁入第5年，雖然內容、垂直市場應用都逐漸跟上，但是，長時間使用帶來的暈眩、運算量高讓體驗佳的VR硬體價格依然居高不下、5G尚須3～5年發展等限制，都是VR讓宏達電重返榮耀前必須先解決的問題。

(工商 )